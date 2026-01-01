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Sea Frogs GH5 подводный бокс для Panasonic GH5/ GH5s
Sea Frogs GH5 подводный бокс для Panasonic GH5/ GH5s
Sea Frogs GH5 подводный бокс для Panasonic GH5/ GH5s
Sea Frogs GH5 подводный бокс для Panasonic GH5/ GH5s
Sea Frogs GH5 подводный бокс для Panasonic GH5/ GH5s

Sea Frogs GH5 подводный бокс для Panasonic GH5/ GH5s

SeaFrogs
Артикул: MTG-2978

Sea Frogs GH5 подводный бокс для Panasonic GH5/ GH5s. Подводный бокс сделан из прочного поликарбоната. Бокс имеет сменные порты для объективов. Байонет Type 2. Глубина погружения 40 метров.

Описание

В комплекте поставляется с портом под объективы:

  • Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4.0 ASPH Power OIS ( Только на12mm)
  • Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm f/1.2 ASPH. POWER OIS
  • Panasonic Lumix G Macro 30mm F2.8 ASPH Mega OIS
  • Panasonic Leica DG Macro-Elmarit 45mm F2.8 ASPH OIS


Имеются оптический и электронный порт для подключение внешних вспышек. Имеет датчик протечки со звуковым и световым сигналом. На боксе также установлен оптический видоискатель.
Также бокс имеет крепление типа "холодный" башмак и снизу два штативных гнезда.
Удобная эргономика позволит вам быстро управлять всеми функциями фотокамеры.

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