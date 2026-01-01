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Sea Frogs EOS M6 Kit подводный бокс с портом на 22mm для Canon EOS M6 + 22mm
Sea Frogs EOS M6 Kit подводный бокс с портом на 22mm для Canon EOS M6 + 22mm
Sea Frogs EOS M6 Kit подводный бокс с портом на 22mm для Canon EOS M6 + 22mm
Sea Frogs EOS M6 Kit подводный бокс с портом на 22mm для Canon EOS M6 + 22mm

Sea Frogs EOS M6 Kit подводный бокс с портом на 22mm для Canon EOS M6 + 22mm

SeaFrogs
Артикул: MTG-2902

Sea Frogs EOS M6 Kit подводный бокс с портом на 22mm для Canon EOS M6 + 22mm. Подводный бокс для фотокамеры Canon EOS M6 со сменными портами с байонетом Type-2. Глубина погружения до 40 метров, датчик протечки, два оптических порта для внешних вспышек. Удобная эргономика поддерживает полный функционал камеры.

Описание

Особенности:

  • Canon EF-M 22mm f/2
  • Наличие датчика протекания — есть
  • Порт для вспышек — есть, для оптоволоконного кабеля
  • Максимальная глубина погружения — 40 м
  • Материал корпуса — Поликарбонат

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