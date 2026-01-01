Особенности:
- Canon EF-M 22mm f/2
- Наличие датчика протекания — есть
- Порт для вспышек — есть, для оптоволоконного кабеля
- Максимальная глубина погружения — 40 м
- Материал корпуса — Поликарбонат
Москва
Малая Семеновская 3с6
Sea Frogs EOS M6 Kit подводный бокс с портом на 22mm для Canon EOS M6 + 22mm. Подводный бокс для фотокамеры Canon EOS M6 со сменными портами с байонетом Type-2. Глубина погружения до 40 метров, датчик протечки, два оптических порта для внешних вспышек. Удобная эргономика поддерживает полный функционал камеры.
Особенности:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter