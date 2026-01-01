Артикул: MTG-2902

Sea Frogs EOS M6 Kit подводный бокс с портом на 22mm для Canon EOS M6 + 22mm. Подводный бокс для фотокамеры Canon EOS M6 со сменными портами с байонетом Type-2. Глубина погружения до 40 метров, датчик протечки, два оптических порта для внешних вспышек. Удобная эргономика поддерживает полный функционал камеры.