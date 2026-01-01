Sea Frogs A9 подводный бокс для Sony A9 с портом под обьектив 28-70

Описание

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменным портом для фотоаппаратов Sony A9 серии в комплекте с портом под объективы:

Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (контроль зума)



Sony FE 50mm F1.8



Sony FE 50mm F2.8 Macro



Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.

Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.

Также имеет:

встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом



вакуумный порт для проверки бокса на герметичность



оптический видоискатель



двусторонний стальной замок для крышки бокса



оптическое мульти покрытие для стандартного порта



два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток



крепление типа "холодный башмак"





Возможна доставка на заказ от 20 дней.