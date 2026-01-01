Sea Frogs A9 II black + WDP155/100 T1 подводный бокс для Sony A9 II с портом под обьектив 12-24

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменным портом для фотоаппаратов Sony A9 II в комплекте с портом Wide Dome Port 155/100 Type-1 под объектив:
- Sony FE 12-24mm F4G Lens (No manual zoom or focus available)
- Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS Lens (No manual zoom or focus available)
- Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS Lens (No manual zoom or focus available)
- Sony FE 28mm F2 + Fisheye Converter SEL057FEC (No manual focus available.Minor vignetting effect)
- Sony FE 28mm F2 + Ultra Wide Converter SEL075UWC (No manual focus available)
- Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS Lens (Manual zoom available)
- Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* Lens (No manual focus available)
- Tamron 17-28mm F2.8 Di III RXD
Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Также имеет:
- встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом
- вакуумный порт для проверки бокса на герметичность
- оптический видоискатель
- двусторонний стальной замок для крышки бокса
- оптическое мульти покрытие для стандартного порта
- два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток
- крепление типа "холодный башмак"
- опционально имеет возможность подсоединять пистолетную рукоятку со спуском затвора.
Возможна доставка на заказ от 20 дней.