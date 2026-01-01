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Sea Frogs A7S III black + WDP155/100 T1 подводный бокс для Sony A7S III с портом под обьектив 12-24
Sea Frogs A7S III black + WDP155/100 T1 подводный бокс для Sony A7S III с портом под обьектив 12-24
Sea Frogs A7S III black + WDP155/100 T1 подводный бокс для Sony A7S III с портом под обьектив 12-24
Sea Frogs A7S III black + WDP155/100 T1 подводный бокс для Sony A7S III с портом под обьектив 12-24

Sea Frogs A7S III black + WDP155/100 T1 подводный бокс для Sony A7S III с портом под обьектив 12-24

SeaFrogs
Артикул: MTG-3016

Sea Frogs A7S III black + WDP155/100 T1 подводный бокс для Sony A7S III с портом под объектив 12-24. Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими прочность бокса, глубина погружения 40 метров. Электронный порт позволяет подключать внешние вспышки. Бокс полностью поддерживает все функции фотокамеры, включая и работу с внешними подводными вспышками через электронный порт. Возможность изменения фокусного расстояния объектива. 

Описание

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменным портом для фотоаппаратов Sony A7 III серии в комплекте с портом Wide Dome Port 155/100 Type-1 под  объектив:

  • Sony FE 12-24mm F4G Lens (No manual zoom or focus available)
  • Sony FE 24-70mm F2.8 GM (No manual zoom or focus available)
  • Sony FE 16-35mm F2.8 GM (No manual zoom or focus available)
  • Sony FE 24-105mm F4 G OSS (Only at 24mm. No manual zoom or focus available)
  • Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS Lens (No manual zoom or focus available)
  • Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS Lens (No manual zoom or focus available)
  • Sony FE 28mm F2 + Fisheye Converter SEL057FEC (No manual focus available.Minor vignetting effect)
  • Sony FE 28mm F2 + Ultra Wide Converter SEL075UWC (No manual focus available)
  • Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS Lens (Manual zoom available)
  • Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* Lens (No manual focus available)

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Также имеет:

  • встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом
  • вакуумный порт для проверки бокса на герметичность
  • оптический видоискатель
  • двусторонний стальной замок для крышки бокса
  • оптическое мульти покрытие для стандартного порта
  • два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток
  • крепление типа "холодный башмак"
  • опционально имеет возможность подсоединять пистолетную рукоятку со спуском затвора.


Возможна доставка на заказ от 20 дней.

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