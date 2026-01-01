Sea Frogs A7R V + WDP155/40 подводный бокс для Sony A7R V с портом WDP155/40

Описание

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменными портами для фотоаппаратов Sony A7R V в комплекте с портом для объективов:

Sony FE 28mm F2 + Fisheye Converter SEL057FEC ( ручная фокусировка недоступна )

Sony FE 28mm F2 + Ultra Wide Converter SEL075UWC ( ручная фокусировка недоступна )

( Sony FE 20mm F1.8G ( ручная фокусировка недоступна )

Sony FE 14mm F1.8 GM (ручная фокусировка недоступна)

Sony FE 28mm F2 (ручная фокусировка недоступна)

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.

Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.

Также имеет:

встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом



вакуумный порт для проверки бокса на герметичность



оптический видоискатель



съемная крышка



двусторонний стальной замок для крышки бокса



три штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток



крепление типа "холодный башмак"





Возможна доставка на заказ от 20 дней.