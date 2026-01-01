Sea Frogs A7R V + WDP155/40 подводный бокс для Sony A7R V с портом WDP155/40

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменными портами для фотоаппаратов Sony A7R V в комплекте с портом для объективов:
- Sony FE 28mm F2 + Fisheye Converter SEL057FEC (
ручная фокусировка недоступна )
- Sony FE 28mm F2 + Ultra Wide Converter SEL075UWC (
ручная фокусировка недоступна ) Sony FE 20mm F1.8G ( ручная фокусировка недоступна ) Sony FE 14mm F1.8 GM (ручная фокусировка недоступна) Sony FE 28mm F2 (ручная фокусировка недоступна)
Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Также имеет:
- встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом
- вакуумный порт для проверки бокса на герметичность
- оптический видоискатель
- съемная крышка
- двусторонний стальной замок для крышки бокса
- три штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток
- крепление типа "холодный башмак"
Возможна доставка на заказ от 20 дней.