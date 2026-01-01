Sea Frogs A7R V + WDP155/106 подводный бокс для Sony A7R V с портом WDP155/106

Описание

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменными портами для фотоаппаратов Sony A7R V в комплекте с портом для объективов:



Sony FE 24-105mm F4G Lens

Sony FE 24-70mm f/2.8 GM II Lens

Sony FE 24-70mm f/2.8 GM Lens

Sigma 24-70 f/2.8

Sony FE 16-35 f/2.8 GM

Возможность изменения фокусного расстояния объектива.

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.

Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.

Также имеет:

встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом



вакуумный порт для проверки бокса на герметичность



оптический видоискатель



съемная крышка



двусторонний стальной замок для крышки бокса



три штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток



крепление типа "холодный башмак"





Возможна доставка на заказ от 20 дней.