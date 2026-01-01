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Sea Frogs A7R V + WDP155/106 подводный бокс для Sony A7R V с портом WDP155/106
Sea Frogs A7R V + WDP155/106 подводный бокс для Sony A7R V с портом WDP155/106
Sea Frogs A7R V + WDP155/106 подводный бокс для Sony A7R V с портом WDP155/106
Sea Frogs A7R V + WDP155/106 подводный бокс для Sony A7R V с портом WDP155/106
Sea Frogs A7R V + WDP155/106 подводный бокс для Sony A7R V с портом WDP155/106
Sea Frogs A7R V + WDP155/106 подводный бокс для Sony A7R V с портом WDP155/106
Sea Frogs A7R V + WDP155/106 подводный бокс для Sony A7R V с портом WDP155/106
Sea Frogs A7R V + WDP155/106 подводный бокс для Sony A7R V с портом WDP155/106
Sea Frogs A7R V + WDP155/106 подводный бокс для Sony A7R V с портом WDP155/106

Sea Frogs A7R V + WDP155/106 подводный бокс для Sony A7R V с портом WDP155/106

SeaFrogs
Артикул: MTG-3013

Sea Frogs A7R V + WDP155/106 подводный бокс для Sony A7R V с портом WDP155/106. Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими прочность бокса, глубина погружения 40 метров. Электронный порт позволяет подключать внешние вспышки. Бокс полностью поддерживает все функции фотокамеры, включая и работу с внешними подводными вспышками через электронный порт. Возможность изменения фокусного расстояния объектива. 

Описание

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменными портами для фотоаппаратов Sony A7R V в комплекте с портом для объективов:

  • Sony FE 24-105mm F4G Lens 
  • Sony FE 24-70mm f/2.8 GM II Lens 
  • Sony FE 24-70mm f/2.8 GM Lens 
  • Sigma 24-70 f/2.8
  • Sony FE 16-35 f/2.8 GM

Возможность изменения фокусного расстояния объектива. 
Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Также имеет:

  • встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом
  • вакуумный порт для проверки бокса на герметичность
  • оптический видоискатель
  • съемная крышка
  • двусторонний стальной замок для крышки бокса
  • три штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток
  • крепление типа "холодный башмак"


Возможна доставка на заказ от 20 дней.

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