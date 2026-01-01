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Sea Frogs A7R V black подводный бокс для Sony A7R V без порта
Sea Frogs A7R V black подводный бокс для Sony A7R V без порта
Sea Frogs A7R V black подводный бокс для Sony A7R V без порта
Sea Frogs A7R V black подводный бокс для Sony A7R V без порта
Sea Frogs A7R V black подводный бокс для Sony A7R V без порта
Sea Frogs A7R V black подводный бокс для Sony A7R V без порта
Sea Frogs A7R V black подводный бокс для Sony A7R V без порта
Sea Frogs A7R V black подводный бокс для Sony A7R V без порта
Sea Frogs A7R V black подводный бокс для Sony A7R V без порта

Sea Frogs A7R V black подводный бокс для Sony A7R V без порта

SeaFrogs
Артикул: MTG-3015

Sea Frogs A7R V black подводный бокс для Sony A7R V без порта. Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими прочность бокса, глубина погружения 40 метров. Электронный и оптический порт позволяет подключать внешние вспышки. Бокс полностью поддерживает все функции фотокамеры, включая и работу с внешними подводными вспышками через электронный порт. Возможность изменения фокусного расстояния объектива.

Описание

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Также имеет:
- встроенный датчик протечки со световым и звуковым сигналом
- вакуумный порт для проверки бокса на герметичность
- улучшенный оптический видоискатель
- съемная крышка
- металлические замки с предохранителем для крышки бокса
- оптическое мульти покрытие для стандартного порта
- три штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток
- крепление типа "холодный башмак"

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