Sea Frogs A7R V black подводный бокс для Sony A7R V без порта

Описание

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.

Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.

Также имеет:

- встроенный датчик протечки со световым и звуковым сигналом

- вакуумный порт для проверки бокса на герметичность

- улучшенный оптический видоискатель

- съемная крышка

- металлические замки с предохранителем для крышки бокса

- оптическое мульти покрытие для стандартного порта

- три штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток

- крепление типа "холодный башмак"