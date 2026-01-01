Sea Frogs A7R IV white подводный бокс для Sony A7R IV с портом под обьектив 28-70

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменными портами для фотоаппаратов Sony A7R IV серии в комплекте с портом под объективы:
- Sony FE 12-24mm F4G (Autofocus only, Manual zoom gear included)
- Sony FE 24mm F1.4 GM (No manual focus available)
- Sony Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA (No manual focus available)
- Sony FE 16-35mm F/4 ZA OSS (Autofocus only, Manual zoom gear included)
- Sony FE 24-70mm F/4 ZA OSS (Autofocus only, Manual zoom gear -purchase here)
- Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* (No manual focus available)
- Sony FE 85mm F1.8 (No manual focus available)
- Sony FE 28mm F2 + Fisheye Converter SEL057FEC (No manual focus available.Minor vignetting effect)
- Sony FE 28mm F2 + Ultra Wide Converter SEL075UWC (No manual focus available)
- Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (Autofocus only, Manual zoom gear included)
- Tamron 17-28mm F2.8 Di III RXD (Autofocus only, No manual zoom gear)
- Sigma 14-24mm F2.8 DG DN Art (Autofocus only, No manual zoom gear)
Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Также имеет:
- встроенный датчик протечки со световым и звуковым сигналом
- вакуумный порт для проверки бокса на герметичность
- улучшенный оптический видоискатель
- замок с предохранителем для крышки бокса
- оптическое мульти покрытие для стандартного порта
- два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток
- крепление типа "холодный башмак"
- опционально имеет возможность подсоединять пистолетную рукоятку со спуском затвора.
Возможна доставка на заказ от 20 дней.