Sea Frogs A7R IV black + WDP155/100 T1 подводный бокс для Sony A7R IV с портом под обьектив 12-24

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменными портами для фотоаппаратов Sony A7 IV в комплекте с портом для объективов:
- Sony FE 12-24mm F4G Lens (В комплекте)
- Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS Lens (Под заказ)
- Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS Lens
- Sony FE 28mm F2 + Fisheye Converter SEL057FEC
- Sony FE 28mm F2 + Ultra Wide Converter SEL075UWC
- Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS Lens
- Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* Lens
Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Также имеет:
- встроенный датчик протечки со световым и звуковым сигналом
- вакуумный порт для проверки бокса на герметичность
- улучшенный оптический видоискатель
- замок с предохранителем для крышки бокса
- оптическое мульти покрытие для стандартного порта
- два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток
- крепление типа "холодный башмак"
- опционально имеет возможность подсоединять пистолетную рукоятку со спуском затвора.
Возможна доставка на заказ от 20 дней.