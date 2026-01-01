Sea Frogs A7C + WDP 155/100 T1 black подводный бокс для Sony A7C с портом под обьектив 12-24

Описание

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменным портом для фотоаппаратов Sony A7C серии в комплекте с портом Wide Dome Port 155/100 Type-1 под объектив:

Sony FE 12-24mm F4G Lens

Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS Lens

Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS Lens

Sony FE 28mm F2 + Fisheye Converter SEL057FEC

Sony FE 28mm F2 + Ultra Wide Converter SEL075UWC

Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS Lens

Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* Lens

Tamron 17-28mm F2.8 Di III RXD

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.

Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.

Также имеет:

встроенный датчик протечки со световым и звуковым сигналом



вакуумный порт для проверки бокса на герметичность



улучшенный оптический видоискатель



замок с предохранителем для крышки бокса



оптическое мульти покрытие для стандартного порта



два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток



крепление типа "холодный башмак"



опционально имеет возможность подсоединять пистолетную рукоятку со спуском затвора.





Возможна доставка на заказ от 20 дней.