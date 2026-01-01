Sea Frogs A7C + 28-60 black подводный бокс для Sony A7C с портом под обьектив 28-60

Описание

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменным портом для фотоаппаратов Sony A7C серии в комплекте с портом под объектив:

Sony FE 28-60 F4-5.6 Lens (Зум кольцо в комплекте)

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.

Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.

Также имеет:

встроенный датчик протечки со световым и звуковым сигналом



вакуумный порт для проверки бокса на герметичность



улучшенный оптический видоискатель



замок с предохранителем для крышки бокса



оптическое мульти покрытие для стандартного порта



два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток



крепление типа "холодный башмак"



опционально имеет возможность подсоединять пистолетную рукоятку со спуском затвора.





Возможна доставка на заказ от 20 дней.