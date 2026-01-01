Sea Frogs A7C + 28-60 black подводный бокс для Sony A7C с портом под обьектив 28-60

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменным портом для фотоаппаратов Sony A7C серии в комплекте с портом под объектив:
- Sony FE 28-60 F4-5.6 Lens (Зум кольцо в комплекте)
Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Также имеет:
- встроенный датчик протечки со световым и звуковым сигналом
- вакуумный порт для проверки бокса на герметичность
- улучшенный оптический видоискатель
- замок с предохранителем для крышки бокса
- оптическое мульти покрытие для стандартного порта
- два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток
- крепление типа "холодный башмак"
- опционально имеет возможность подсоединять пистолетную рукоятку со спуском затвора.
Возможна доставка на заказ от 20 дней.