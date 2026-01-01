Sea Frogs A7 NG white подводный бокс для Sony A7/A7R/A7S с портом под обьектив 28-70

Описание

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменным портом для фотоаппаратов Sony A7 серии в комплекте с портом под объективы:

Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS - Без виньетирования фокусное расстояние от 17mm до 35mm



Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS



Sony FE 24mm F1.4 GM (Нет ручной фокусировки)



Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (Контроль фокусного расстояния)



Sony FE 50mm F1.8 (Нет ручной фокусировки)



Sony FE 50mm F2.8 Macro (Нет ручной фокусировки)



Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T*



Sony FE 85mm F1.8 (Нет ручной фокусировки)

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.

Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.

Также имеет:

встроенный датчик протечки со световым и звуковым сигналом



вакуумный порт для проверки бокса на герметичность



улучшенный оптический видоискатель



замок с предохранителем для крышки бокса



оптическое мульти покрытие для стандартного порта



два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток



крепление типа "холодный башмак"



опционально имеет возможность подсоединять пистолетную рукоятку со спуском затвора.





Возможна доставка на заказ от 20 дней.