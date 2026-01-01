Sea Frogs A7 NG black подводный бокс для Sony A7/A7R/A7S с портом под обьектив 28-70

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменным портом для фотоаппаратов Sony A7 серии в комплекте с портом под объективы:
- Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS - Без виньетирования фокусное расстояние от 17mm до 35mm
- Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS
- Sony FE 24mm F1.4 GM (Нет ручной фокусировки)
- Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (Контроль фокусного расстояния)
- Sony FE 50mm F1.8 (Нет ручной фокусировки)
- Sony FE 50mm F2.8 Macro (Нет ручной фокусировки)
- Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T*
- Sony FE 85mm F1.8 (Нет ручной фокусировки)
Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы SeaFrogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Также имеет:
- встроенный датчик протечки со световым и звуковым сигналом
- вакуумный порт для проверки бокса на герметичность
- улучшенный оптический видоискатель
- замок с предохранителем для крышки бокса
- оптическое мульти покрытие для стандартного порта
- два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток
- крепление типа "холодный башмак"
- опционально имеет возможность подсоединять пистолетную рукоятку со спуском затвора.
Возможна доставка на заказ от 20 дней.