Sea Frogs A7 II NG white подводный бокс для Sony A7II с портом под обьектив 28-70

Описание

Подводный бокс (аквабокс) со сменным портом для фотоаппаратов Sony A7 II серии в комплекте с портом под объективы:

Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS - Без виньетирования фокусное расстояние от 17mm до 35mm



Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS



Sony FE 24mm F1.4 GM (Нет ручной фокусировки)



Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (Контроль фокусного расстояния)



Sony FE 50mm F1.8 (Нет ручной фокусировки)



Sony FE 50mm F2.8 Macro (Нет ручной фокусировки)



Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T*



Sony FE 85mm F1.8 (Нет ручной фокусировки)

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.

Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.

Также имеет: