Sea Frogs A7 II NG white macro подводный бокс для Sony A7II с портом под обьектив 90 mm macro

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Также имеет:
- встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом
- вакуумный порт для проверки бокса на герметичность
- оптический видоискатель
- оптическое мульти покрытие порта
- два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток
- крепление типа "холодный башмак"
- опционально имеет возможность подсоединять пистолетную рукоятку со спуском затвора.