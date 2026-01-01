Sea Frogs A7 II NG white macro подводный бокс для Sony A7II с портом под обьектив 90 mm macro

Артикул: MTG-2996

Sea Frogs A7 II NG white macro подводный бокс для Sony A7II с портом под объектив 90 mm macro. Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими прочность бокса, глубина погружения 40 метров. Электронный порт позволяет подключать внешние вспышки. Бокс полностью поддерживает все функции фотокамеры, включая и работу с внешними подводными вспышками через электронный порт. Возможность изменения фокусного расстояния объектива.