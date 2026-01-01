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Sea Frogs A7 II NG + WDP 155/100 T1 black подводный бокс для Sony A7II с портом под обьектив 12-24
Sea Frogs A7 II NG + WDP 155/100 T1 black подводный бокс для Sony A7II с портом под обьектив 12-24
Sea Frogs A7 II NG + WDP 155/100 T1 black подводный бокс для Sony A7II с портом под обьектив 12-24
Sea Frogs A7 II NG + WDP 155/100 T1 black подводный бокс для Sony A7II с портом под обьектив 12-24
Sea Frogs A7 II NG + WDP 155/100 T1 black подводный бокс для Sony A7II с портом под обьектив 12-24

Sea Frogs A7 II NG + WDP 155/100 T1 black подводный бокс для Sony A7II с портом под обьектив 12-24

SeaFrogs
Артикул: MTG-2992

Sea Frogs A7 II NG + WDP 155/100 T1 black подводный бокс для Sony A7II с портом под обьектив 12-24. Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими прочность бокса, глубина погружения 40 метров. Электронный порт позволяет подключать внешние вспышки. Бокс полностью поддерживает все функции фотокамеры, включая и работу с внешними подводными вспышками через электронный порт. Возможность изменения фокусного расстояния объектива. 

Описание

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Также имеет:
- встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом
- вакуумный порт для проверки бокса на герметичность
- оптический видоискатель
- оптическое мульти покрытие для стандартного порта
- два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток
- крепление типа "холодный башмак"
- опционально имеет возможность подсоединять пистолетную рукоятку со спуском затвора.

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменным портом для фотоаппаратов Sony A7 II серии в комплекте с портом WDP 155/100 Type-1 под объективы:
- Sony FE 12-24mm F4G (Autofocus only, Manual zoom gear
- Sony FE 24mm F1.4 GM (No manual focus available)
- Sony Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA (No manual focus available)
- Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm F/4 ZA OSS(Autofocus only, Manual zoom gear - Works from 17mm to 35mm
- Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm F/4 ZA OSS (No manual zoom or focus available)
- Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* (No manual focus available)
- Sony FE 85mm F1.8 (No manual focus available)
- Sony FE 28mm F2 + Fisheye Converter SEL057FEC (No manual focus available.Minor vignetting effect)
- Sony FE 28mm F2 + Ultra Wide Converter SEL075UWC (No manual focus available)
- Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (Manual zoom gear included)
- Tamron 28-75mm F2.8 Di III RXD (No manual zoom or focus available)

Стандартный порт под объективы:
- Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS - Без виньетирования фокусное расстояние от 17mm до 35mm
- Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS
- Sony FE 24mm F1.4 GM (Нет ручной фокусировки)
- Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (Контроль фокусного расстояния)
- Sony FE 50mm F1.8 (Нет ручной фокусировки)
- Sony FE 50mm F2.8 Macro (Нет ручной фокусировки)
- Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T*
- Sony FE 85mm F1.8 (Нет ручной фокусировки)

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