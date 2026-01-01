Sea Frogs A7 II NG black macro подводный бокс для Sony A7II с портом под обьектив 90 mm macro

Описание

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.

Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.

Также имеет:

- встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом

- вакуумный порт для проверки бокса на герметичность

- оптический видоискатель

- оптическое мульти покрытие порта

- два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток

- крепление типа "холодный башмак"

- опционально имеет возможность подсоединять пистолетную рукоятку со спуском затвора.