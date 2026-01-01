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Sea Frogs A6xxx Salted Line Series 6xxx (White) подводный бокс для Sony A6xxx со сменными портами
Sea Frogs A6xxx Salted Line Series 6xxx (White) подводный бокс для Sony A6xxx со сменными портами
Sea Frogs A6xxx Salted Line Series 6xxx (White) подводный бокс для Sony A6xxx со сменными портами

Sea Frogs A6xxx Salted Line Series 6xxx (White) подводный бокс для Sony A6xxx со сменными портами

SeaFrogs
Артикул: MTG-2991

Sea Frogs A6xxx Salted Line Series 6xxx (White) подводный бокс для Sony A6xxx со сменными портами. Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими крепкость бокса, глубина погружения 60 метров. Два оптических порта позволяют использовать внешние вспышки. Бокс полностью поддерживает все функции фотокамер, включая и работу с внешними подводными вспышками через два оптических порта.

Описание

Подводный бокс (аквабокс) со сменным портом для фотоаппаратов Sony A6xxx серии в комплекте с портом под объективы:

  • Sony E 10-18mm f4 OSS (Autofocus only, Manual zoom available)
  • Sony E 16-50mm f3.5-5.6 PZ OSS (Autofocus only, Manual zoom available)
  • Sony E 18-55mm f3.5-5.6 OSS (Autofocus only)
  • Sony E 30mm f3.5 e-mount Macro (Autofocus only)
  • Sony FE 28mm F2 (Autofocus only)
  • Sony E 35mm f1.8 OSS (Autofocus only)
  • Sony E 50mm f1.8 OSS (Autofocus only)
  • Sigma 19mm f2.8 DN Art E mount (Autofocus only)
  • Sigma 30mm f1.4 DC DN E mount (Autofocus only)
  • Sigma 30mm f2.8 EX DN E mount (Autofocus only).

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.

Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.

Также имеет:

  • встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом
  • вакуумный порт для проверки бокса на герметичность
  • оптический видоискатель
  • двусторонний стальной замок для крышки бокса
  • опционально имеет возможность подключения пистолетной рукоятки через multi port
  • оптическое мультипокрытие для стандартного порта
  • два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток.


  • Наличие датчика протекания — есть
  • Порт для вспышек — есть, для оптоволоконного кабеля
  • Возможность смены портов — да, байонет Type 2
  • Максимальная глубина погружения — 60 м
  • Материал корпуса — Поликарбонат
  • Вес — 1356 гр.
  • Размеры — 200x150x180 мм

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