Sea Frogs A6xxx Salted Line Series 6xxx (Black) + WDP 155/67T2x подводный бокс для Sony A6xxx

Описание

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменным портом для фотоаппаратов Sony A6xxx серии в комплекте с широкоугольным сухим сферическим портом Wide Dome port 155/67 Type-2x под объективы:

- Sony E 10-18mm f4 OSS (Autofocus only, Manual zoom available)

- Sony E 16-50mm f3.5-5.6 PZ OSS (Autofocus only, Manual zoom available)

- Sigma 16mm F1.4 DC DN Sony E-mount (Autofocus only)

и стандртным плоским сухим портом под объективы:

- Sony E 10-18mm f4 OSS (Autofocus only, Manual zoom available)

- Sony E 16-50mm f3.5-5.6 PZ OSS (Autofocus only, Manual zoom available)

- Sony E 18-55mm f3.5-5.6 OSS (Autofocus only)

- Sony E 30mm f3.5 e-mount Macro (Autofocus only)

- Sony FE 28mm F2 (Autofocus only)

- Sony E 35mm f1.8 OSS (Autofocus only)

- Sony E 50mm f1.8 OSS (Autofocus only)

- Sigma 19mm f2.8 DN Art E mount (Autofocus only)

- Sigma 30mm f1.4 DC DN E mount (Autofocus only)

- Sigma 30mm f2.8 EX DN E mount (Autofocus only).

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.

Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.

Также имеет:

- встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом

- вакуумный порт для проверки бокса на гермеичность

- оптический видоискатель

- двусторонний стальной замок для крышки бокса

- опционально имеет возможность подключения пистолетной рукоятки через multi port

- оптическое мульти покрытие для стандартного порта

- два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток.