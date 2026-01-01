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Sea Frogs A6xxx Salted Line Series 6xxx (White) + WDP 155/67T2x подводный бокс для Sony A6xxx
Sea Frogs A6xxx Salted Line Series 6xxx (White) + WDP 155/67T2x подводный бокс для Sony A6xxx
Sea Frogs A6xxx Salted Line Series 6xxx (White) + WDP 155/67T2x подводный бокс для Sony A6xxx
Sea Frogs A6xxx Salted Line Series 6xxx (White) + WDP 155/67T2x подводный бокс для Sony A6xxx
Sea Frogs A6xxx Salted Line Series 6xxx (White) + WDP 155/67T2x подводный бокс для Sony A6xxx

Sea Frogs A6xxx Salted Line Series 6xxx (White) + WDP 155/67T2x подводный бокс для Sony A6xxx

SeaFrogs
Артикул: MTG-2989

Sea Frogs A6xxx Salted Line Series 6xxx (White) + WDP 155/67T2x подводный бокс для Sony A6xxx. Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими крепкость бокса, глубина погружения 60 метров. Два оптических порта позволяют использовать внешние вспышки. Бокс полностью поддерживает все функции фотокамер, включая и работу с внешними подводными вспышками через два оптических порта.

Описание

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменным портом для фотоаппаратов Sony A6xxx серии в комплекте с широкоугольным сухим сферическим портом Wide Dome port 155/67 Type-2x под  объективы:
- Sony E 10-18mm f4 OSS (Autofocus only, Manual zoom available)
- Sony E 16-50mm f3.5-5.6 PZ OSS (Autofocus only, Manual zoom available)
- Sigma 16mm F1.4 DC DN Sony E-mount (Autofocus only)

и стандртным плоским сухим портом под объективы:
- Sony E 10-18mm f4 OSS (Autofocus only, Manual zoom available)
- Sony E 16-50mm f3.5-5.6 PZ OSS (Autofocus only, Manual zoom available)
- Sony E 18-55mm f3.5-5.6 OSS (Autofocus only)
- Sony E 30mm f3.5 e-mount Macro (Autofocus only)
- Sony FE 28mm F2 (Autofocus only)
- Sony E 35mm f1.8 OSS (Autofocus only)
- Sony E 50mm f1.8 OSS (Autofocus only)
- Sigma 19mm f2.8 DN Art E mount (Autofocus only)
- Sigma 30mm f1.4 DC DN E mount (Autofocus only)
- Sigma 30mm f2.8 EX DN E mount (Autofocus only).

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Также имеет:
- встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом
- вакуумный порт для проверки бокса на гермеичность
- оптический видоискатель
- двусторонний стальной замок для крышки бокса
- опционально имеет возможность подключения пистолетной рукоятки через multi port
- оптическое мульти покрытие для стандартного порта
- два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток.

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