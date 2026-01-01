Sea Frogs A6600 black + WDP 155/40T1 подводный бокс для Sony A6600

Описание

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.

Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.

Также имеет:

- встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом

- вакуумный порт для проверки бокса на гермеичность

- оптический видоискатель

- двусторонний стальной замок с фиксаторами для крышки бокса

- опционально имеет возможность подключения пистолетной рукоятки

- оптическое мульти покрытие для стандартного порта

- два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток.

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменным портом для фотоаппаратов Sony A6600 серии в комплекте с широкоугольным сухим сферическим портом Wide Dome port 155/67 Type-1 под объективы:

- Sony E 10-18mm f4 OSS (Autofocus only, Manual zoom available)

- Sony E 16-50mm f3.5-5.6 PZ OSS (Autofocus only, Manual zoom available)

- Sigma 16mm F1.4 DC DN Sony E-mount (Autofocus only)