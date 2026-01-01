images
Sea Frogs A6600 black + WDP 155/40T1 подводный бокс для Sony A6600

Sea Frogs A6600 black + WDP 155/40T1 подводный бокс для Sony A6600

SeaFrogs
Артикул: MTG-2983

Sea Frogs A6600 black + WDP 155/40T1 подводный бокс для Sony A6600. Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими крепкость бокса, глубина погружения 40 метров. Два оптических порта позволяют использовать внешние вспышки. Бокс полностью поддерживает все функции фотокамер, включая и работу с внешними подводными вспышками через два оптических порта. 

Описание

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Также имеет:
- встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом
- вакуумный порт для проверки бокса на гермеичность
- оптический видоискатель
- двусторонний стальной замок с фиксаторами для крышки бокса
- опционально имеет возможность подключения пистолетной рукоятки
- оптическое мульти покрытие для стандартного порта
- два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток.

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменным портом для фотоаппаратов Sony A6600 серии в комплекте с широкоугольным сухим сферическим портом Wide Dome port 155/67 Type-1 под  объективы:
- Sony E 10-18mm f4 OSS (Autofocus only, Manual zoom available)
- Sony E 16-50mm f3.5-5.6 PZ OSS (Autofocus only, Manual zoom available)
- Sigma 16mm F1.4 DC DN Sony E-mount (Autofocus only)

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Green screen - before and after
Green screen - before and after
Эжен Атже – патриарх уличной фотографии
Эжен Атже – патриарх уличной фотографии
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Как снимать свадебные принадлежности. Советы от Jasmine Star
Как снимать свадебные принадлежности. Советы от Jasmine Star
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.