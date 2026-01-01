Sea Frogs A6600 black + FP 90mm M67 T1 подводный бокс для Sony A6600 под объектив SEL90M28G

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменным портом для фотоаппаратов Sony A6600 серии в комплекте с плоским сухим макро портом 90M67 Type-1 с резьбой M67 под объектив:
- Sony SEL 90mm f/2.8 G.
Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Также имеет:
- встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом
- вакуумный порт для проверки бокса на гермеичность
- оптический видоискатель
- двусторонний стальной замок с фиксаторами для крышки бокса
- опционально имеет возможность подключения пистолетной рукоятки
- оптическое мульти покрытие для стандартного порта
- два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток.