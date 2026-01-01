Sea Frogs A6600 black + FP 90mm M67 T1 подводный бокс для Sony A6600 под объектив SEL90M28G

Описание

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменным портом для фотоаппаратов Sony A6600 серии в комплекте с плоским сухим макро портом 90M67 Type-1 с резьбой M67 под объектив:

- Sony SEL 90mm f/2.8 G.

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.

Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.

Также имеет:

- встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом

- вакуумный порт для проверки бокса на гермеичность

- оптический видоискатель

- двусторонний стальной замок с фиксаторами для крышки бокса

- опционально имеет возможность подключения пистолетной рукоятки

- оптическое мульти покрытие для стандартного порта

- два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток.