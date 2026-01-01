Sea Frogs A6600 black+FP 16-50 T1 подводный бокс для Sony A6600 под объектив SELP1650

Описание

Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими крепкость бокса, глубина погружения 40 метров. Два оптических порта позволяют использовать внешние вспышки. Бокс полностью поддерживает все функции фотокамер, включая и работу с внешними подводными вспышками через два оптических порта.

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.

Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.



Также имеет:

встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом



вакуумный порт для проверки бокса на гермеичность



оптический видоискатель



двусторонний стальной замок с фиксаторами для крышки бокса



опционально имеет возможность подключения пистолетной рукоятки



оптическое мульти покрытие для стандартного порта



два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток.





Возможна доставка на заказ от 20 дней.