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Sea Frogs A6600 black+FP 16-50 T1 подводный бокс для Sony A6600 под объектив SELP1650
Sea Frogs A6600 black+FP 16-50 T1 подводный бокс для Sony A6600 под объектив SELP1650
Sea Frogs A6600 black+FP 16-50 T1 подводный бокс для Sony A6600 под объектив SELP1650
Sea Frogs A6600 black+FP 16-50 T1 подводный бокс для Sony A6600 под объектив SELP1650

Sea Frogs A6600 black+FP 16-50 T1 подводный бокс для Sony A6600 под объектив SELP1650

SeaFrogs
Артикул: MTG-2914

Sea Frogs A6600 black+FP 16-50 T1 подводный бокс для Sony A6600 под объектив SELP1650. Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменным портом для фотоаппаратов Sony A6600 серии в комплекте с плоским сухим портом 1650 Type-1 с резьбой M67 под  объектив Sony SELP 16-50mm.

Описание

Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими крепкость бокса, глубина погружения 40 метров. Два оптических порта позволяют использовать внешние вспышки. Бокс полностью поддерживает все функции фотокамер, включая и работу с внешними подводными вспышками через два оптических порта. 
Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.


Также имеет:

  • встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом
  • вакуумный порт для проверки бокса на гермеичность
  • оптический видоискатель
  • двусторонний стальной замок с фиксаторами для крышки бокса
  • опционально имеет возможность подключения пистолетной рукоятки
  • оптическое мульти покрытие для стандартного порта
  • два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток.


Возможна доставка на заказ от 20 дней.

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