Sea Frogs A6600 black+FP 16-50 T1 подводный бокс для Sony A6600 под объектив SELP1650

Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими крепкость бокса, глубина погружения 40 метров. Два оптических порта позволяют использовать внешние вспышки. Бокс полностью поддерживает все функции фотокамер, включая и работу с внешними подводными вспышками через два оптических порта.
Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.
Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Также имеет:
- встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом
- вакуумный порт для проверки бокса на гермеичность
- оптический видоискатель
- двусторонний стальной замок с фиксаторами для крышки бокса
- опционально имеет возможность подключения пистолетной рукоятки
- оптическое мульти покрытие для стандартного порта
- два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток.
Возможна доставка на заказ от 20 дней.