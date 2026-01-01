Sea Frogs A6000/A6300/A6500 подводный бокс для Sony Alpha A6000/A6300/A6500 с объективом 16-50

Удачная эргономика бокса позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках. Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Имеет встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом.
На иллюминаторе с имеет резьбу 67мм под оптические насадки и фильтры.
Снизу имебтся три штативных гдезда для крепления дополнительных рукояток.
Удачная эргономика бокса позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках. Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.