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Sea Frogs A6000/A6300/A6500 подводный бокс для Sony Alpha A6000/A6300/A6500 с объективом 16-50
Sea Frogs A6000/A6300/A6500 подводный бокс для Sony Alpha A6000/A6300/A6500 с объективом 16-50
Sea Frogs A6000/A6300/A6500 подводный бокс для Sony Alpha A6000/A6300/A6500 с объективом 16-50
Sea Frogs A6000/A6300/A6500 подводный бокс для Sony Alpha A6000/A6300/A6500 с объективом 16-50
Sea Frogs A6000/A6300/A6500 подводный бокс для Sony Alpha A6000/A6300/A6500 с объективом 16-50
Sea Frogs A6000/A6300/A6500 подводный бокс для Sony Alpha A6000/A6300/A6500 с объективом 16-50
Sea Frogs A6000/A6300/A6500 подводный бокс для Sony Alpha A6000/A6300/A6500 с объективом 16-50
Sea Frogs A6000/A6300/A6500 подводный бокс для Sony Alpha A6000/A6300/A6500 с объективом 16-50

Sea Frogs A6000/A6300/A6500 подводный бокс для Sony Alpha A6000/A6300/A6500 с объективом 16-50

SeaFrogs
Артикул: MTG-2981

Sea Frogs A6000/A6300/A6500 подводный бокс для Sony Alpha A6000/A6300/A6500 с объективом 16-50. Выполнен из сверхпрочного поликарбоната с дополнительными ребрами жесткости повышающими крепкость бокса, глубина погружения 60 метров. Два оптических порта позволяют использовать внешние вспышки. Бокс полностью поддерживает все функции фотокамер, включая и работу с внешними подводными вспышками через два оптических порта.

Описание

Удачная эргономика бокса позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках. Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.
Имеет встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом.
На иллюминаторе с имеет резьбу 67мм под оптические насадки и фильтры.
Снизу имебтся три штативных гдезда для крепления дополнительных рукояток.

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