Sea Frogs A1 black + WDP155/100 T1 подводный бокс для Sony A1 с портом под обьектив 12-24

Описание

Удачная эргономика с новой удобной рукояткой позволит Вам легко управлять фотоаппаратом даже в подводных перчатках.

Все подводные боксы Sea Frogs проверяются в барокамере при давлении на 25% большим максимальной глубине погружения.

Также имеет:

- встроенный датчик протекания со световым и звуковым сигналом

- вакуумный порт для проверки бокса на герметичность

- оптический видоискатель

- двусторонний стальной замок для крышки бокса

- оптическое мульти покрытие для стандартного порта

- два штативных гнезда для крепления дополнительных рукояток

- крепление типа "холодный башмак"

- опционально имеет возможность подсоединять пистолетную рукоятку со спуском затвора.

Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменным портом для фотоаппаратов Sony A1 серии в комплекте с портом Wide Dome Port 155/100 Type-1 под объектив:

Sony FE 12-24mm F4G Lens (No manual zoom or focus available)

Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS Lens (No manual zoom or focus available)

Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS Lens (No manual zoom or focus available)

Sony FE 28mm F2 + Fisheye Converter SEL057FEC (No manual focus available.Minor vignetting effect)

Sony FE 28mm F2 + Ultra Wide Converter SEL075UWC (No manual focus available)

Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS Lens (Manual zoom available)

Sony FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* Lens (No manual focus available)

Tamron 17-28mm F2.8 Di III RXD