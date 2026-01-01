Sea Frogs 760D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 760D EF-S 18-135

Оптический порт позволяет подключать внешние вспышки. Имеет датчик протечки со звуковым и световым сигналом. На боксе также установлен оптический видоискатель.
Также бокс имеет крепление типа "холодный" башмак и снизу два штативных гнезда.
Удобная эргономика позволит вам быстро управлять всеми функциями фотокамеры.
- Наличие датчика протекания — есть
- Порт для вспышек — есть, электронный
- Возможность смены портов — да, байонет Type 1
- Максимальная глубина погружения — 40 м
- Материал корпуса — Поликарбонат