images
images
images
images
images
images
images
images
images
Sea Frogs 760D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 760D EF-S 18-135
Sea Frogs 760D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 760D EF-S 18-135
Sea Frogs 760D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 760D EF-S 18-135
Sea Frogs 760D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 760D EF-S 18-135
Sea Frogs 760D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 760D EF-S 18-135
Sea Frogs 760D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 760D EF-S 18-135
Sea Frogs 760D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 760D EF-S 18-135
Sea Frogs 760D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 760D EF-S 18-135
Sea Frogs 760D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 760D EF-S 18-135

Sea Frogs 760D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 760D EF-S 18-135

SeaFrogs
Артикул: MTG-2898

Sea Frogs 760D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 760D EF-S 18-135. Подводный бокс для Canon EOS 760D сделан из прочного поликарбоната. Бокс имеет сменные порты для объективов, в комплекте поставляется с портом под объектив EF-S 18-135 STM. Байонет Type 1. Глубина пгружения 40 метров.

Описание

Оптический порт позволяет подключать внешние вспышки. Имеет датчик протечки со звуковым и световым сигналом. На боксе также установлен оптический видоискатель.
Также бокс имеет крепление типа "холодный" башмак и снизу два штативных гнезда.
Удобная эргономика позволит вам быстро управлять всеми функциями фотокамеры.

  • Наличие датчика протекания — есть
  • Порт для вспышек — есть, электронный
  • Возможность смены портов — да, байонет Type 1
  • Максимальная глубина погружения — 40 м
  • Материал корпуса — Поликарбонат

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Фотографии Нобуеси Араки — высокое искусство, эмоциональный эротизм и табуированные темы (18+)
Фотографии Нобуеси Араки — высокое искусство, эмоциональный эротизм и табуированные темы (18+)
Broncolor Move &amp; Сирос L
Broncolor Move & Сирос L
Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Эрнст Хаас - &quot;отец&quot; цветного фото
Эрнст Хаас - "отец" цветного фото
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.