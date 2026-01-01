Артикул: MTG-2895

Sea Frogs 6D Mark II + WDP155/106T1 подводный бокс для Canon 6D Mark II. Подводный бокс Seafrogs для Canon EOS 6D Mark II сделан из прочного поликарбоната. Байонет под сменные порты для объективов Type-1, в комплекте поставляется со стандартным и сферическим портом WDP 155/106 Type-1 под объективы: EF 16-35mm f/2.8 L II IS USM; EF 16-35mm f/4 L IS USM; EF 24-105mm f/4 L IS USM; EF 100mm f/2.8 L IS USM. Глубина погружения 40 метров.