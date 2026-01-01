Sea Frogs 6D Mark II + WDP155/106T1 подводный бокс для Canon 6D Mark II

Особенности:
- Подключение внешних вспышек через электрический или оптоволоконный кабель, триггер в комплекте.
- Контроль зума или ручной фокусировкикольца зума 24-105, 24-70, 16-35 и 100 макро в комплекте).
- Имеет датчик протечки со звуковым и световым сигналом. На боксе также установлен оптический видоискатель.
- Удобная кнопка спуска затвора типа "курок".
- Крепление фотокамеры в боксе осуществляется через платформу, тем самым увеличивает устойчивость камеры.
- Вакуумный порт для проверки бокса на герметичность.
- Крепление ручек непосредственно к боксу - ручки в комплекте.
- Также бокс имеет крепление типа "холодный" башмак и снизу два штативных гнезда.
Возможна доставка на заказ от 20 дней.