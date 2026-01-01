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Sea Frogs 6D Mark II подводный бокс с портом 24-105 подводный бокс для Canon 6D Mark II + EF 24-105
Sea Frogs 6D Mark II подводный бокс с портом 24-105 подводный бокс для Canon 6D Mark II + EF 24-105
Sea Frogs 6D Mark II подводный бокс с портом 24-105 подводный бокс для Canon 6D Mark II + EF 24-105
Sea Frogs 6D Mark II подводный бокс с портом 24-105 подводный бокс для Canon 6D Mark II + EF 24-105
Sea Frogs 6D Mark II подводный бокс с портом 24-105 подводный бокс для Canon 6D Mark II + EF 24-105

Sea Frogs 6D Mark II подводный бокс с портом 24-105 подводный бокс для Canon 6D Mark II + EF 24-105

SeaFrogs
Артикул: MTG-2896

Sea Frogs 6D Mark II подводный бокс с портом 24-105 подводный бокс для Canon 6D Mark II + EF 24-105. Подводный бокс Seafrogs для Canon EOS 6D Mark II сделан из прочного поликарбоната. Байонет под сменные порты для объективов Type-1, в комплекте поставляется с портом под объективы: EF 16-35mm f/2.8 L II IS USM; EF 16-35mm f/4 L IS USM; EF 24-105mm f/4 L IS USM; EF 100mm f/2.8 L IS USM. Глубина погружения 40 метров.

Описание

Особенности:

  • Подключение внешних вспышек через электрический или оптоволоконный кабель, триггер в комплекте.
  • Контроль зума или ручной фокусировкикольца зума 24-105, 24-70, 16-35 и 100 макро в комплекте).
  • Имеет датчик протечки со звуковым и световым сигналом. На боксе также установлен оптический видоискатель.
  • Удобная кнопка спуска затвора типа "курок".
  • Крепление фотокамеры в боксе осуществляется через платформу, тем самым увеличивает устойчивость камеры.
  • Вакуумный порт для проверки бокса на герметичность. 
  • Крепление ручек непосредственно к боксу - ручки в комплекте.
  • Также бокс имеет крепление типа "холодный" башмак и снизу два штативных гнезда.


Возможна доставка на заказ от 20 дней.

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