Sea Frogs 5D Mark IV + WDP155/106 подводный бокс для Canon 5D Mark III/ Mark IV + WDP 155/106

Электронный порт позволяет подключать внешние вспышки. Имеет датчик протечки со звуковым и световым сигналом. На боксе также установлен оптический видоискатель.
Также бокс имеет крепление типа "холодный" башмак и снизу два штативных гнезда.
Удобная эргономика позволит вам быстро управлять всеми функциями фотокамеры.
Особенности :
- Наличие датчика протекания есть
- Порт для вспышек есть оптоволоконный и элекстрический разъем
- Возможность смены портов да, байонет Type 1
- Максимальная глубина погружения (м) 40
- Материал корпуса Прочный поликарбонат, оптический акрил
- Вес 2,3 кг
- Размеры (ВхШхГ)см - 19 x 26 x 23