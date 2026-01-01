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Sea Frogs 5D Mark IV + WDP155/106 подводный бокс для Canon 5D Mark III/ Mark IV + WDP 155/106
Sea Frogs 5D Mark IV + WDP155/106 подводный бокс для Canon 5D Mark III/ Mark IV + WDP 155/106
Sea Frogs 5D Mark IV + WDP155/106 подводный бокс для Canon 5D Mark III/ Mark IV + WDP 155/106
Sea Frogs 5D Mark IV + WDP155/106 подводный бокс для Canon 5D Mark III/ Mark IV + WDP 155/106
Sea Frogs 5D Mark IV + WDP155/106 подводный бокс для Canon 5D Mark III/ Mark IV + WDP 155/106
Sea Frogs 5D Mark IV + WDP155/106 подводный бокс для Canon 5D Mark III/ Mark IV + WDP 155/106

Sea Frogs 5D Mark IV + WDP155/106 подводный бокс для Canon 5D Mark III/ Mark IV + WDP 155/106

SeaFrogs
Артикул: MTG-2893

Sea Frogs 5D Mark IV + WDP155/106 подводный бокс для Canon 5D Mark III/ Mark IV + WDP 155/106. Подводный бокс для Canon EOS 5D Mark III / EOS 5D Mark IV / EOS 5DS / 5DSR сделан из прочного поликарбоната. Бокс имеет сменные порты для объективов, в комплекте поставляется с портом WDP 155/106. Байонет Type 1. Для обьективов: EF 16-35/2.8; EF 24-70/2.8; EF 24-105. Глубина пгружения 40 метров.

Описание

Электронный порт позволяет подключать внешние вспышки. Имеет датчик протечки со звуковым и световым сигналом. На боксе также установлен оптический видоискатель.
Также бокс имеет крепление типа "холодный" башмак и снизу два штативных гнезда.
Удобная эргономика позволит вам быстро управлять всеми функциями фотокамеры.

Особенности :

  • Наличие датчика протекания есть
  • Порт для вспышек есть оптоволоконный и элекстрический разъем
  • Возможность смены портов да, байонет Type 1
  • Максимальная глубина погружения (м) 40
  • Материал корпуса Прочный поликарбонат, оптический акрил
  • Вес 2,3 кг
  • Размеры (ВхШхГ)см - 19 x 26 x 23

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