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Tenba (634-507) Triangular Tripack TTP46 сумка жесткая для штатива
Tenba (634-507) Triangular Tripack TTP46 сумка жесткая для штатива

Tenba (634-507) Triangular Tripack TTP46 сумка жесткая для штатива

Tenba
Артикул: DAN-5285

Сумка жесткая Tenba Triangular Tripack TTP46 для штатива.

Сумка для хранения и переноски штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 46 дюймов. Внешние размеры - 19x23x117 см. Внутренние размеры - 17x22x114 см. Вес - 1,81 кг. Цвет - черный.

Описание

Сумка изготовлена из баллистического нейлона плотностью 1050 Денье, боковые стенки из АБС-пластика с воздушным каналом.

Верхний клапан застегивается на молнию и при открытии дает полный доступ к содержимому. Внутри сумка имеет тканевую панель разделяющую внутреннее пространство на две части, снаружи имеется небольшой карман для всевозможных мелочей. 

Варианты переноски: за ручки или на наплечном ремне. 

Характеристики:

  • внешний размер - 19x23x117 см
  • внутренний размер - 17x22x114 см
  • материал - баллистический нейлон 1050 Ден., АВС-пластик.
  • вес - 1,81 кг
  • цвет - черный

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