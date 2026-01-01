Tenba (634-507) Triangular Tripack TTP46 сумка жесткая для штатива

Сумка изготовлена из баллистического нейлона плотностью 1050 Денье, боковые стенки из АБС-пластика с воздушным каналом.
Верхний клапан застегивается на молнию и при открытии дает полный доступ к содержимому. Внутри сумка имеет тканевую панель разделяющую внутреннее пространство на две части, снаружи имеется небольшой карман для всевозможных мелочей.
Варианты переноски: за ручки или на наплечном ремне.
Характеристики:
- внешний размер - 19x23x117 см
- внутренний размер - 17x22x114 см
- материал - баллистический нейлон 1050 Ден., АВС-пластик.
- вес - 1,81 кг
- цвет - черный