Tenba (634-508) Triangular Tripack TTP34 сумка жесткая для штатива

Описание

Сумка изготовлена из баллистического нейлона плотностью 1050 Денье, боковые стенки из АБС-пластика с воздушным каналом.

Верхний клапан застегивается на молнию и при открытии дает полный доступ к содержимому. Внутри сумка имеет тканевую панель разделяющую внутреннее пространство на две части, снаружи имеется небольшой карман для всевозможных мелочей.

Варианты переноски: за ручки или на наплечном ремне.

Характеристики: