Gitzo GC4101 сумка для штатива

Описание

Сумка изготовлена из уплотненной нейлоновой ткани рипстоп, которая с одной стороны мягкая на ощупь, а с другой — защищает оборудование от ударов и повреждений. GC4101 выполнена в асимметричной форме с большим пространством с одной стороны для размещения больших голов. Доступ к содержимому осуществляется через две полноразмерные молнии. Имеет две экстрапрочные, выносливые и надежные ручки, пришитые снаружи и вокруг сумки, и фиксированный плечевой ремень для макимальной стабильности при переноске. Эта модель идеально подходит для штативов Gitzo Systematic и некоторых комплектов штативов с головами.