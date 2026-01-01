Gitzo GC4101 сумка для штатива

Сумка изготовлена из уплотненной нейлоновой ткани рипстоп, которая с одной стороны мягкая на ощупь, а с другой — защищает оборудование от ударов и повреждений. GC4101 выполнена в асимметричной форме с большим пространством с одной стороны для размещения больших голов. Доступ к содержимому осуществляется через две полноразмерные молнии. Имеет две экстрапрочные, выносливые и надежные ручки, пришитые снаружи и вокруг сумки, и фиксированный плечевой ремень для макимальной стабильности при переноске. Эта модель идеально подходит для штативов Gitzo Systematic и некоторых комплектов штативов с головами.
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