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Gitzo GC4101 сумка для штатива

Gitzo GC4101 сумка для штатива

Gitzo
Артикул: MTG-2018

Gitzo GC4101 сумка для штатива. Сумка Gitzo Padded Bag GC4101 с уплотнителями — представитель семейства высококачественных сумок Gitzo для штативов. Это решение для переноски оборудования предназначено для комфортного хранения штативов в комбинации с головами со сложенном виде до 81 см.  

Описание

Сумка изготовлена из уплотненной нейлоновой ткани рипстоп, которая с одной стороны мягкая на ощупь, а с другой — защищает оборудование от ударов и повреждений. GC4101 выполнена в асимметричной форме с большим пространством с одной стороны для размещения больших голов. Доступ к содержимому осуществляется через две полноразмерные молнии. Имеет две экстрапрочные, выносливые и надежные ручки, пришитые снаружи и вокруг сумки, и фиксированный плечевой ремень для макимальной стабильности при переноске. Эта модель идеально подходит для штативов Gitzo Systematic и некоторых комплектов штативов с головами. 

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