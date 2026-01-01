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Cullmann PROTECTOR PodBag 450 сумка для штатива
Cullmann PROTECTOR PodBag 450 сумка для штатива
Cullmann PROTECTOR PodBag 450 сумка для штатива
Cullmann PROTECTOR PodBag 450 сумка для штатива
Cullmann PROTECTOR PodBag 450 сумка для штатива
Cullmann PROTECTOR PodBag 450 сумка для штатива

Cullmann PROTECTOR PodBag 450 сумка для штатива

Cullmann
Артикул: DAN-1238

Cullmann PROTECTOR PodBag 450 - сумка для штатива.

Чехол для штатива обеспечит максимальную защиту оборудованию благодаря защитным вставкам из материала EVA. Для ношения чехла используется наплечный ремень. Он имеет нескользящую поверхность, удобен и комфортен в эксплуатации. Модель подходит для штативов серии Nanomax 480, Revomax, Primax, Concept One.  

Описание

Характеристики:

  • длина, мм - 700
  • ширина, мм - 170
  • глубина, мм - 100
  • вес, г - 600

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