Характеристики:
- длина, мм - 700
- ширина, мм - 170
- глубина, мм - 100
- вес, г - 600
Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann PROTECTOR PodBag 450 - сумка для штатива.
Чехол для штатива обеспечит максимальную защиту оборудованию благодаря защитным вставкам из материала EVA. Для ношения чехла используется наплечный ремень. Он имеет нескользящую поверхность, удобен и комфортен в эксплуатации. Модель подходит для штативов серии Nanomax 480, Revomax, Primax, Concept One.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter