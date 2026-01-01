Артикул: DAN-1238

Cullmann PROTECTOR PodBag 450 - сумка для штатива.

Чехол для штатива обеспечит максимальную защиту оборудованию благодаря защитным вставкам из материала EVA. Для ношения чехла используется наплечный ремень. Он имеет нескользящую поверхность, удобен и комфортен в эксплуатации. Модель подходит для штативов серии Nanomax 480, Revomax, Primax, Concept One.