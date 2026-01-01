Cullmann CONCEPT ONE PodBag 380 сумка для штатива

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann CONCEPT ONE PodBag 380 – мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Изготовлена из высококачественного износостойкого материала с ударопрочными прокладками. Для переноски предусмотрен регулируемый плечевой ремень с нескользящей накладкой. Идеально подойдет для штативов Cullmann серии CONCEPT ONE моделей 628; 628C; 628 OT38, а также для штативов других производителей, подходящих по размерам. Размеры, мм – 90х130х660. Вес, г – 390.
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