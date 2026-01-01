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Avenger AVCSA1301B кейс для стоект C-Stand на колесах
Avenger AVCSA1301B кейс для стоект C-Stand на колесах
Avenger AVCSA1301B кейс для стоект C-Stand на колесах
Avenger AVCSA1301B кейс для стоект C-Stand на колесах
Avenger AVCSA1301B кейс для стоект C-Stand на колесах

Avenger AVCSA1301B кейс для стоект C-Stand на колесах

Avenger
Артикул: MTG-2111

Avenger AVCSA1301B кейс для стоект C-Stand на колесах. Сверхпрочная и износостойкая сумка на колесах разработана и создана для профессиональных контентмейкеров, работающих на локациях. Она позволяет транспортировать все необходимые аксессуары для С-стенда в одном удобном чехле, чтобы все было легко доступно и всегда под рукой по прибытии на съемку. Внешние размеры 128 см x 28 см x 40 см. 

Описание

  Обладая внешними размерами 128 см x 28 см x 40 см, этот чемодан на колесах имеет много места для хранения и может выдерживать максимальную нагрузку в 35 кг. В просторном основном отделении, предназначенном для переноски до трех комплектов стоек C-Stand, включая съемные базы и аксессуары, есть плотные закрытые ячейки и разделители с пенным наполнителем для создания трех секций для съемных колонн C-стендов, и четвертая секция с регулируемыми прочными ремнями надежно хранит удлинители стоек. Сумка включает два съемных мягких вкладыша для хранения, которые идеально подходят для грипхедов, зажимов и других небольших аксессуаров, обеспечивая сохранность оборудования.
  Можно аккуратно разместить до трех баз-стоек cи-стендов, надежно закрепив их на внутренних разделителях-клапанах с помощью регулируемых быстросъемных ремней, отделив их от остального оборудования и облегчив доступ к необходимому оборудованию.
Большой внутренний карман на молнии идеально подходит для складных элементов управления освещением, таких как флаги и рассеиватели. Этот карман можно разделить на две части с помощью застежки-липучки, он имеет смотровое окошко, что позволяет легко найти даже самый маленький аксессуар.
  Корпус этого прочного футляра изготовлен из твердого АБС-пластика сотовой структуры и прочного водостойкого полиэстера 900D с высококачественными застежками-молниями YKK® RC, оснащенными формованными шнурками для удобного захвата. Сумка также имеет прочное антиабразивное защитное усиление в ключевых областях с высоким уровнем износа, а также прочные резиновые ножки, бамперы и задние направляющие для дополнительной защиты корпуса при движении по неровной поверхности и препятствиям.
  Прочные внешние ручки с уплотнителями на верхней и боковых панелях и сменные амортизирующие колеса позволяют переноску как одному, так и в паре, что упрощает маневрирование на локациях. Два больших кармана на молнии, которые помогают держать основные инструменты и аксессуары под рукой, а удобный держатель багажной бирки позволяет легко идентифицировать вашу сумку. Все эти особенности в сочетании с черной цветом и синей отделкой Avenger, ярким брендом и продуманным дизайном делают это универсальное решение для переноски стильным и функциональным. Идеальное решение для переноски, позволяющее творческому контентмейкеру прибыть на съемочную площадку уже готовым к работе!

- Для переноски до трех комплектов си-стендов, баз и аксессуаров

- Плотные разделители для сохранности и надежности оборудования

- Регулируемые прочные ремни и съемные вкладыши для хранения

- Прочные ручки с уплотнителями и амортизирующие колеса

- Прочная водостойкая ткань с высококачественными молниями YKK® RC

Характеристики:

  • Вес:7.8 kg
  • Ширина Основного Отделения (Ш): 120 x 35 x 19 cm
  • Внешняя Ширина: 128 x 40 x 28 cm

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