SmallRig 2778 клетка Pro Mobile Cage для смартфона iPhone 11 Pro Max

Использование риг-клетки идеально подходит для фотографии, видеосъемки, видеоблога, потоковой передачи в прямом эфире, проведения интервью и создания фильмов. Она поддерживает как горизонтальную, так и вертикальную съемку.
Инновационная конструкция Quick-Lock обеспечит быструю, безопасную и стабильную фиксацию смартфона, а встроенные прокладки поглотят удары и защитят телефон от царапин.
Внимание!
- Риг используется на смартфоне без защитного чехла!
- Внешний объектив можно прикрепить только к основной камере (широкоугольной камере) телефона.
- Чтобы использовать функцию беспроводной зарядки, извлеките телефон из клетки.
Характеристики:
- размеры продукта - 173x92,6x12,9 мм
- размеры упаковки - 201,5x127,5x22 мм
- вес - 105 г ± 5 г
- вес упаковки - 190 ± 5 г
- материал - алюминиевый сплав
- цвет - темно-оливковый