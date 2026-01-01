SmallRig 2778 клетка Pro Mobile Cage для смартфона iPhone 11 Pro Max

Описание

Использование риг-клетки идеально подходит для фотографии, видеосъемки, видеоблога, потоковой передачи в прямом эфире, проведения интервью и создания фильмов. Она поддерживает как горизонтальную, так и вертикальную съемку.

Инновационная конструкция Quick-Lock обеспечит быструю, безопасную и стабильную фиксацию смартфона, а встроенные прокладки поглотят удары и защитят телефон от царапин.

Внимание!

Риг используется на смартфоне без защитного чехла!

Внешний объектив можно прикрепить только к основной камере (широкоугольной камере) телефона.

Чтобы использовать функцию беспроводной зарядки, извлеките телефон из клетки.

Характеристики: