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SmallRig 2776 клетка Pro Mobile Cage для смартфона iPhone 11 Pro
SmallRig 2776 клетка Pro Mobile Cage для смартфона iPhone 11 Pro
SmallRig 2776 клетка Pro Mobile Cage для смартфона iPhone 11 Pro
SmallRig 2776 клетка Pro Mobile Cage для смартфона iPhone 11 Pro
SmallRig 2776 клетка Pro Mobile Cage для смартфона iPhone 11 Pro
SmallRig 2776 клетка Pro Mobile Cage для смартфона iPhone 11 Pro

SmallRig 2776 клетка Pro Mobile Cage для смартфона iPhone 11 Pro

SmallRig
Артикул: DAN-4937

Риг SmallRig 2776 Pro Mobile Cage для смартфона iPhone 11 Pro.

Риг-система для iPhone 11 Pro изготовлена из алюминия. Кроме защиты смартфона дает возможность монтажа дополнительного оборудования (микрофон, свет, объектив). Также дает возможность установить смартфон на штатив или рукоять, для чего предусмотрены крепежные отверстия со стандартной резьбой 1/4". Цвет - оливковый.

Описание

Использование риг-клетки идеально подходит для фотографии, видеосъемки, видеоблога, потоковой передачи в прямом эфире, проведения интервью и создания фильмов. Она поддерживает как горизонтальную, так и вертикальную съемку.

Инновационная конструкция Quick-Lock обеспечит быструю, безопасную и стабильную фиксацию смартфона, а встроенные прокладки поглотят удары и защитят телефон от царапин.

Внимание!

  • Риг используется на смартфоне без защитного чехла!
  • Внешний объектив можно прикрепить только к основной камере (широкоугольной камере) телефона.
  • Чтобы использовать функцию беспроводной зарядки, извлеките телефон из клетки.

Характеристики:

  • размеры продукта - 159x86,2x12,9 мм
  • размеры упаковки - 200x119,5x22 мм
  • вес - 94 г ± 5 г
  • вес упаковки - 179 ± 5 г
  • материал - алюминиевый сплав
  • цвет - темно-оливковый

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