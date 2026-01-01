Характеристики:
- Вес - 650 гр
- Материал - Тарпаулин/Неопрен/Лайкра/Полиэстер
- Внешняя высота - 17 см
- Внешняя глубина - 9 см
- Внешняя длина - 28 см
- Внутренняя высота - 13 см
- Внутренняя глубина - 6 см
- Внутренняя длина - 25 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Miggo MW AG-GOP BB 55 Agua Stormproof Action Pack 55 сумка для экшн-камер. Обеспечивает надежную защиту для экшен камер и аксессуаров в любых погодных условиях. Изготовленная из прочного и водостойкого материала (тарпаулин) сумка соответствует стандартам IPX3, предохраняя оборудование от попадания дождя, брызг и пыли. Agua Stormproof Action Pack 55 вмещает до шести экшен камер GoPro (или их аналогов), а также все необходимые аксессуары, включая соединительные кабели, ремни, крепления и т.п.
Характеристики:
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