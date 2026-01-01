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Miggo MW AG-GOP BB 55 Agua Stormproof Action Pack 55 сумка для экшн-камер
Miggo MW AG-GOP BB 55 Agua Stormproof Action Pack 55 сумка для экшн-камер
Miggo MW AG-GOP BB 55 Agua Stormproof Action Pack 55 сумка для экшн-камер
Miggo MW AG-GOP BB 55 Agua Stormproof Action Pack 55 сумка для экшн-камер
Miggo MW AG-GOP BB 55 Agua Stormproof Action Pack 55 сумка для экшн-камер
Miggo MW AG-GOP BB 55 Agua Stormproof Action Pack 55 сумка для экшн-камер

Miggo MW AG-GOP BB 55 Agua Stormproof Action Pack 55 сумка для экшн-камер

MIGGO
Артикул: MTG-3375

Miggo MW AG-GOP BB 55 Agua Stormproof Action Pack 55 сумка для экшн-камер. Обеспечивает надежную защиту для экшен камер и аксессуаров в любых погодных условиях. Изготовленная из прочного и водостойкого материала (тарпаулин) сумка соответствует стандартам IPX3, предохраняя оборудование от попадания дождя, брызг и пыли. Agua Stormproof Action Pack 55 вмещает до шести экшен камер GoPro (или их аналогов), а также все необходимые аксессуары, включая соединительные кабели, ремни, крепления и т.п.

Описание

Характеристики:

  • Вес - 650 гр
  • Материал - Тарпаулин/Неопрен/Лайкра/Полиэстер
  • Внешняя высота - 17 см
  • Внешняя глубина - 9 см
  • Внешняя длина - 28 см
  • Внутренняя высота - 13 см
  • Внутренняя глубина - 6 см
  • Внутренняя длина - 25 см

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