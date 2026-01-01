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Manfrotto OR-ACT-HCS Off Road Stunt кейс для экшен-камеры размер S
Manfrotto OR-ACT-HCS Off Road Stunt кейс для экшен-камеры размер S
Manfrotto OR-ACT-HCS Off Road Stunt кейс для экшен-камеры размер S

Manfrotto OR-ACT-HCS Off Road Stunt кейс для экшен-камеры размер S

Manfrotto
Артикул: NVF-6424

Manfrotto OR-ACT-HCS Off Road Stunt – прочный жесткий кофр предназначенный для хранения и транспортировки 2 экшн камер и различных аксессуаров. Размер S.

Описание

Новинка от компании Manfrotto. Защитные модульные разделители снабжены системой защиты Manfrotto, надежно и безопасно фиксируют хрупкое оборудование в кофре. Карман на молнии в верхней части кофра и дополнительный съемный чехол предназначены для аккуратного размещения мелких аксессуаров. Специальный влагостойкий и ударопрочный материал защитит оборудования от влаги и механических повреждений.При изготовлении этой модели, компания Manfrotto как всегда, уделила максимальное внимание качеству изготовления и материалам.

Характеристики:

  • внешняя высота, см – 20
  • внешняя ширина, см – 15
  • внешняя длина, см – 7,5
  • внутренняя высота, см – 18,5
  • внутренняя ширина, см – 13
  • внутренняя длина, см – 6,5
  • цвет – черный
  • соответствует стандарту ручной клади – да
  • влагостойкая ткань – да

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Наличие
более 10 шт

Fotokvant TM-02 – портативный пластиковый штатив-зажим, с помощью которого можно прикрепить оборудование на стол, подставку, штатив или даже на ветку дерева. Благодаря складывающимся ножкам может использоваться, как мини-штатив. Максимальное расстояние раскрытия, см – 6,5. Изготовлен из АВС-пластика. Вес - 0,15 кг.

780 ₽
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