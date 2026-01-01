Характеристики:
- Внешний размер - 22х30х50 см
- Средний ящик, размер - 10х26х46 см
- Малый ящик, размер - 5х26х46 см
- "Разделочная доска" - 1х26х46 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Selens 826194 Apple Box набор деревянных ящиков-подставок для кино- и фотосъемки. Полезный аксессуар на съемочной площадке. Можно использовать в качестве подставки для фурнитуры и стоек для осветительного оборудования, для выравнивания траектории тележки для камеры, а также из этих подставок можно сделать временное место, где можно посидеть, собрать из них лестницу или использовать как рабочий стол.
Характеристики:
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