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Selens 826194 Apple Box набор деревянных ящиков-подставок для кино- и фотосъемки
Selens 826194 Apple Box набор деревянных ящиков-подставок для кино- и фотосъемки
Selens 826194 Apple Box набор деревянных ящиков-подставок для кино- и фотосъемки
Selens 826194 Apple Box набор деревянных ящиков-подставок для кино- и фотосъемки
Selens 826194 Apple Box набор деревянных ящиков-подставок для кино- и фотосъемки
Selens 826194 Apple Box набор деревянных ящиков-подставок для кино- и фотосъемки
Selens 826194 Apple Box набор деревянных ящиков-подставок для кино- и фотосъемки
Selens 826194 Apple Box набор деревянных ящиков-подставок для кино- и фотосъемки
Selens 826194 Apple Box набор деревянных ящиков-подставок для кино- и фотосъемки
Selens 826194 Apple Box набор деревянных ящиков-подставок для кино- и фотосъемки

Selens 826194 Apple Box набор деревянных ящиков-подставок для кино- и фотосъемки

Selens
Артикул: MTG-3132

Selens 826194 Apple Box набор деревянных ящиков-подставок для кино- и фотосъемки. Полезный аксессуар на съемочной площадке. Можно использовать в качестве подставки для фурнитуры и стоек для осветительного оборудования, для выравнивания траектории тележки для камеры, а также из этих подставок можно сделать временное место, где можно посидеть, собрать из них лестницу или использовать как рабочий стол.

Описание

Характеристики:

  • Внешний размер - 22х30х50 см
  • Средний ящик, размер - 10х26х46 см
  • Малый ящик, размер - 5х26х46 см
  • "Разделочная доска" - 1х26х46 см

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