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KUPO KC-215S Casters dia/215mm Pneumatic wheel w/square speed adapter комплект колес

KUPO KC-215S Casters dia/215mm Pneumatic wheel w/square speed adapter комплект колес

Kupo
Артикул: OLE-3194

Комплект их трех пневматических колес с тормозами для стоек. Пневматические колеса обеспечивают плавную езду по неровному рельефу, смягчая нагрузки от ударов.  Диаметр 215 мм, в комплекте крепление-адаптер для ножек 25 х 25 мм. Совместимы со стойками Kupo 158MB/163MB/542M/ 543M/ 546M

Описание

Характеристики:

  • 3 шт. в комплекте.
  • Совместимость: стойки 158MB/163MB/542M/ 543M/ 546M
  • Диаметр: 215 мм, с тормозами
  • Крепление - адаптер для ножек 25 х 25 мм
  • Вес 12,8 кг

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