KUPO KC-215A Casters dia/215mm Pneumatic wheel w/adapter plate комплект колес

Характеристики:
- 3 шт. в комплекте.
- Совместимость: стойки 484, 485
- Диаметр: 215 мм, с тормозами
- Крепление - адаптер для ножек 35 мм
- Вес 12,9 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект их трех пневматических колес с тормозами для стоек. Пневматические колеса обеспечивают плавную езду по неровному рельефу, смягчая нагрузки от ударов. Диаметр 215 мм, в комплекте крепление-адаптер для ножек 35 мм. Совместимы со стойками Kupo 484, 485.
Характеристики:
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