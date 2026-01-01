KUPO KC-215A Casters dia/215mm Pneumatic wheel w/adapter plate комплект колес

Артикул: OLE-3193

Комплект их трех пневматических колес с тормозами для стоек. Пневматические колеса обеспечивают плавную езду по неровному рельефу, смягчая нагрузки от ударов. Диаметр 215 мм, в комплекте крепление-адаптер для ножек 35 мм. Совместимы со стойками Kupo 484, 485.



