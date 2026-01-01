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Kupo GT-515R-HA Gaffa Tape Red 0,048x13,72 м скотч красный
Kupo GT-515R-HA Gaffa Tape Red 0,048x13,72 м скотч красный

Kupo GT-515R-HA Gaffa Tape Red 0,048x13,72 м скотч красный

Kupo
Артикул: DAN-7121

Kupo GT-515R-HA Gaffa Tape Red — тейп, который выполняет функцию держателя и используется для приклеивания в отрасли профессиональной фотографии, кино- и телеиндустрии и в сценической сфере.Он изготовлен из композитных материалов: натуральной резины и синтетической смолы, благодаря чему характеризуется превосходными начальным схватыванием и силой приклеивания при низких и высоких температурах. Скотч отличается самыми высокими показателями прочности на разрыв по сравнению со всеми остальными, а также характеризуется отличными параметрами возможности отрыва от поверхности, на которую он был приклеен и не оставляет следов. - Задняя сторона: ткань, покрытая полиэтиленом. - Клейкая сторона: основа из натуральной резины. - Жаропрочность: 80 градусов Цельсия / 180мин. Цвет: красный, ширина 48мм, длина 13.72 м

Описание

Kupo GT-515R-HA Gaffa Tape Red 0,048x13,72 м скотч красный

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