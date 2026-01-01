Kupo CS-1215Y тейп жёлтый 12 мм х 13.72 м

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 12 мм х 13,72 м. Цвет - жёлтый, матовый. Термостойкость - 80С.
Студийный тейп Fotokvant GP-2555 Black gaffer tape черный.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 25 мм х 55 м. Цвет - черный.