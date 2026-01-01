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Kupo CS-1215Y тейп жёлтый 12 мм х 13.72 м

Kupo CS-1215Y тейп жёлтый 12 мм х 13.72 м

Kupo
Артикул: DAN-8931

Kupo CS-1215Y тейп жёлтый 12 мм х 13.72 м - тейп флуоресцентный жёлтый, размер 12 мм х 13,72 м.

Описание

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 12 мм х 13,72 м. Цвет - жёлтый, матовый. Термостойкость - 80С.

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