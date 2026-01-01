Kupo CS-1215OG тейп оранжевый 12 мм х 13.72 м

Арт. DAN-8943Kupo EZ2500-B Adhesive Hook&Loop Tape тейп 2.5x500 см
Наличие
более 10 шт
Клейкая лента-липучка Kupo EZ2500-B Adhesive Hook&Loop Tape имеет длину 5 метров и ширину 25 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo CS-2415OG тейп оранжевый 24 мм х 13.72 м - тейп флуоресцентный оранжевый, размер 24 мм х 13,72 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Цвет - оранжевый, матовый. Термостойкость - 80С.
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Клейкая лента-липучка Kupo EZ2500-B Adhesive Hook&Loop Tape имеет длину 5 метров и ширину 25 мм.