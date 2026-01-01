Kupo CS-1215OG тейп оранжевый 12 мм х 13.72 м

Артикул: DAN-8929

Kupo CS-2415OG тейп оранжевый 24 мм х 13.72 м - тейп флуоресцентный оранжевый, размер 24 мм х 13,72 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Цвет - оранжевый, матовый. Термостойкость - 80С.