Kupo CS-1215BU тейп синий 12 мм х 13.72 м

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 12 мм х 13,72 м. Цвет - синий, матовый. Термостойкость - 80С.
Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Green gaffer tape зеленый - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 15 мм х 25 м. Цвет - зеленый.