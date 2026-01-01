Артикул: MTG-2727

Fotokvant Tape-31 Khaki клейкая лента камуфляжного цвета. Клейкая лента на основе нетканого натурального латекса. Устойчива к воздействию влаги и высоких температур. Идеально подходит для крепления оборудования в студии и на пленэре. Лента прочная, после снятия на поверхности не остается следов. Длина – 4,5 м; ширина – 5 см. Может быть использована повторно. Цвет – камуфляж песочный.