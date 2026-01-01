Fotokvant Tape-15 Khaki клейкая лента камуфляжного цвета

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Khaki водонепроницаемая клейкая лента Fotokvant Tape-15.
Клейкая лента на основе нетканого натурального латекса. Устойчива к воздействию влаги и высоких температур. Идеально подходит для крепления оборудования в студии и на пленэре. Лента прочная, после снятия на поверхности не остается следов. Длина - 4,5 м; ширина - 5 см. Может быть использована повторно. Цвет – камуфляж лесная зелень (пиксель).
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