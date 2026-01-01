Fotokvant GP-5050 BW KIT комплект из двух тейпов 50 мм х 50 м для студии

Характеристики:
- Ширина 50 мм
- Длина 50 м
- Цвет черный, белый
- Армированный нет
- Материал основы ткань
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект из двух профессиональных тейпов на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками и не оставляет следов, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Устойчив к влаге. Ширина каждой ленты 50 мм, длина 50 м. Цвета белый и черный.
Характеристики:
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