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Fotokvant GP-5050 BW KIT комплект из двух тейпов 50 мм х 50 м для студии
Fotokvant GP-5050 BW KIT комплект из двух тейпов 50 мм х 50 м для студии
Fotokvant GP-5050 BW KIT комплект из двух тейпов 50 мм х 50 м для студии

Fotokvant GP-5050 BW KIT комплект из двух тейпов 50 мм х 50 м для студии

Fotokvant
Артикул: OLE-3731

Комплект из двух профессиональных тейпов на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками и не оставляет следов, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Устойчив к влаге. Ширина каждой ленты 50 мм, длина 50 м. Цвета белый и черный.

Описание

Характеристики:

  • Ширина 50 мм
  • Длина 50 м
  • Цвет черный, белый
  • Армированный нет
  • Материал основы ткань

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