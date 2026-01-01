Fotokvant GP-5050 BW KIT комплект из двух тейпов 50 мм х 50 м для студии

Артикул: OLE-3731

Комплект из двух профессиональных тейпов на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками и не оставляет следов, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Устойчив к влаге. Ширина каждой ленты 50 мм, длина 50 м. Цвета белый и черный.